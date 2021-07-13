В России скоростной лимит до 150 км/ч может быть допущен собственниками дорог

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Увеличение скоростного лимита до 150 км/ч на некоторых участках трасс может быть допущено по решению собственников дорог, сообщили в пресс-центре МВД.
В России скоростной лимит до 150 км/ч может быть допущен собственниками дорог
  • РИА Новости

«По решению собственников или владельцев автомобильных дорог может разрешаться повышение скорости на участках дорог для отдельных видов транспортных средств, если дорожные условия обеспечивают безопасное движение с большей скоростью», — цитирует ТАСС ответ пресс-центра на вопрос об увеличении скоростного лимита до 150 км/ч.

7 августа 2020 года стало известно, что допустимая скорость на качественных бесплатных трассах в России может быть увеличена.

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