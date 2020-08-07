В России могут повысить скоростной лимит на бесплатных трассах

Допустимая скорость на качественных бесплатных трассах в России может быть увеличена, сообщил глава Минтранса Евгений Дитрих.

«У нас в ряде регионов тоже есть прекрасные дороги, на которых скорость может быть увеличена. Скорость зависит от технической категории участка. Мы говорим в первую очередь про дороги высших технических категорий», — цитирует министра ТАСС.

По его словам, речь идёт о категориях 1A, 1B, возможно, 2A. Как отметил Дитрих, эти дороги по техническим параметрам (показателям ширины полосы, градусов поворотов, уклонов) полностью подходят для того, чтобы по ним быстро и безопасно двигаться.

Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин заявлял о возможном повышении скоростного лимита до 150 км/ч на участках скоростных платных трасс М11, М4 и ЦКАД.