В России могут повысить скоростной лимит на бесплатных трассах

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Допустимая скорость на качественных бесплатных трассах в России может быть увеличена, сообщил глава Минтранса Евгений Дитрих.
В России могут повысить скоростной лимит на бесплатных трассах
  • РИА Новости

«У нас в ряде регионов тоже есть прекрасные дороги, на которых скорость может быть увеличена. Скорость зависит от технической категории участка. Мы говорим в первую очередь про дороги высших технических категорий», — цитирует министра ТАСС.

По его словам, речь идёт о категориях 1A, 1B, возможно, 2A. Как отметил Дитрих, эти дороги по техническим параметрам (показателям ширины полосы, градусов поворотов, уклонов) полностью подходят для того, чтобы по ним быстро и безопасно двигаться.

Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин заявлял о возможном повышении скоростного лимита до 150 км/ч на участках скоростных платных трасс М11, М4 и ЦКАД. 

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