Кабмин утвердил правила выплат на детей к началу учебного года

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Правительство России утвердило правила выплат на детей к началу учебного года. Как сообщается на сайте кабмина, «по указу президента все семьи, в которых растут дети школьного возраста, получат по 10 тыс. рублей на каждого такого ребёнка».
Кабмин утвердил правила выплат на детей к началу учебного года
  • РИА Новости

Отмечается, что «единовременную выплату смогут получить родители, усыновители, опекуны, попечители детей от 6 до 18 лет, если ребёнку исполнилось 6 лет до 1 сентября 2021 года (включительно)».

Также в пресс-службе правительства сообщили, что «обратиться за выплатой могут люди с инвалидностью от 18 до 23 лет, если они обучаются в школах или интернатах по основным общеобразовательным программам».

«Выплату смогут оформить либо они сами, либо их родители или другие законные представители. Выплаты не будут учитываться в составе дохода семьи при назначении других мер социальной поддержки», — пояснили в правительстве. 

В кабмине рассказали, что «приём заявлений на выплату пенсионным фондом России начнётся с 15 июля и продлится до 1 ноября».

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 августа реализовать меры по ежемесячным выплатам на детей от трёх до семи лет. 

Как сообщал телеканал «360», в Московской области рассказали о выплатах на новорождённых в 2020 году.

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