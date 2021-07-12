Кабмин утвердил правила выплат на детей к началу учебного года

Правительство России утвердило правила выплат на детей к началу учебного года. Как сообщается на сайте кабмина, «по указу президента все семьи, в которых растут дети школьного возраста, получат по 10 тыс. рублей на каждого такого ребёнка».

Отмечается, что «единовременную выплату смогут получить родители, усыновители, опекуны, попечители детей от 6 до 18 лет, если ребёнку исполнилось 6 лет до 1 сентября 2021 года (включительно)».

Также в пресс-службе правительства сообщили, что «обратиться за выплатой могут люди с инвалидностью от 18 до 23 лет, если они обучаются в школах или интернатах по основным общеобразовательным программам».

«Выплату смогут оформить либо они сами, либо их родители или другие законные представители. Выплаты не будут учитываться в составе дохода семьи при назначении других мер социальной поддержки», — пояснили в правительстве.

В кабмине рассказали, что «приём заявлений на выплату пенсионным фондом России начнётся с 15 июля и продлится до 1 ноября».

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 августа реализовать меры по ежемесячным выплатам на детей от трёх до семи лет.

Как сообщал телеканал «360», в Московской области рассказали о выплатах на новорождённых в 2020 году.