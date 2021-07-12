В Петербург поступила партия вакцины «КовиВак»

На фармбазу Санкт‑Петербурга поступила партия вакцины «КовиВак» «в количестве 8580 доз». Об этом сообщается на сайте администрации города.

«Всего в Петербург поступило 1 257 022 комплекта доз вакцины, из них 27 540 доз — «ЭпиВакКорона», 28 080 — «КовиВак», остальное — «Гам-КОВИД-Вак». На сегодняшний день запас вакцины в городе — 182 616 комплектов доз», — говорится в сообщении.

Согласно данным на 12 июля, за сутки в России выявили 25 140 случаев инфицирования коронавирусом. Всего в стране с начала эпидемии подтвердили 5 808 473 случая COVID-19.

Как сообщала НСН, депутат Госдумы, академик РАН, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко призвал россиян сделать прививку от коронавируса.