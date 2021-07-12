В Крыму оценили ущерб предпринимателям от подтоплений в 650 млн рублей

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Ущерб, который понесли предприниматели в результате подтоплений в Крыму, по предварительным данным, составил около 650 млн рублей. Об этом сообщил министр экономического развития региона Дмитрий Шеряко.
В Крыму оценили ущерб предпринимателям от подтоплений в 650 млн рублей
  • РИА Новости

«Мы всё выверили, у нас окончательное количество — 1143 предпринимателя, 903 субъекта предпринимательской деятельности в городе Керчи и 240 — это Ялта. Мои коллеги на прошлой неделе выезжали, предварительная сумма ущерба — в районе 650 млн рублей», — приводит ТАСС его слова на заседании оперативного штаба.

В свою очередь, глава Крыма Сергей Аксёнов отметил, что региональные власти в вопросе поддержки предпринимателей ожидают разъяснения федеральных властей.

Шеряко сообщил, что до конца недели планируется разработать методику возмещения ущерба.

Ранее сообщалось, что, согласно предварительным оценкам, ущерб от подтоплений для предприятий аграрного сектора оценивается в сумму до 30 млн рублей.

17—18 июня в результате сильных ливней была подтоплена Керчь и соседние районы на востоке полуострова, а также центральная часть Ялты. 

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