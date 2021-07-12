Упавшего с электросамоката главу Кисловодска прооперировали

Медики прооперировали главу Кисловодска Александра Курбатова, получившего тяжёлую травму после падения с электросамоката, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации города.

«Александру Курбатову проведена операция. Ключица была повреждена после неудачного падения с электросамоката. Хирургическое вмешательство стало возможным после стабилизации состояния здоровья главы города», — говорится в сообщении.

Врачи отмечают положительную динамику в состоянии пациента, подчеркнули в горадминистрации.

12 июня сообщалось, что глава Кисловодска госпитализирован после падения с электросамоката. Врачи ввели его в искусственную кому.

После стабилизации состояния было принято решение о переводе Курбатова на лечение в Москву.