Один ребёнок погиб и один пострадал в ДТП в Башкирии

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Двое младенцев, один из которых скончался, пострадали в результате аварии в Башкирии на автодороге «Верхние Киги — Ибраево».
Один ребёнок погиб и один пострадал в ДТП в Башкирии
  • РИА Новости

Об этом сообщается на сайте СК России.

«11 июля около 22:00 находящийся в состоянии алкогольного опьянения подозреваемый, управляя автомобилем Mitsubishi Lancer... не справился с рулевым управлением и совершил съезд в кювет с последующим опрокидыванием автомобиля», — говорится в заявлении.

Отмечается, что в момент ДТП в автомобиле, помимо водителя, находилось пятеро пассажиров, в том числе двое малолетних детей 2 и 7 месяцев.

«В результате полученных телесных повреждений 2-месячный ребёнок скончался в больнице, 7-месячный ребенок получил телесные повреждения и был госпитализирован», — отметили в СК.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 264 УК России (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения).

Как ранее сообщал сайт «Янтарный край», в Калининграде завели уголовное дело по факту ДТП, в котором пострадал 16-летний велосипедист.

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