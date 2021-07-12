В Удмуртии прокуратура проводит проверку по факту массового ДТП
- РИА Новости
Об этом сообщает izhlife.ru со ссылкой на пресс-службу надзорного ведомства.
Как отмечается, днём 11 июля на 70-м км участка федеральной трассы в районе деревни Большие Сибы столкнулись два легковых авто, грузовик и молоковоз.
«По предварительным данным, водителя грузового автомобиля укусила пчела, он выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилями», — объяснили в пресс-службе МВД России по Удмуртии.
Уточняется, что сотрудники прокуратуры выяснят все обстоятельства произошедшего.
Как ранее сообщал сайт «Янтарный край», в Калининграде завели уголовное дело по факту ДТП, в котором пострадал 16-летний велосипедист.