В Удмуртии прокуратура проводит проверку по факту массового ДТП

В Удмуртии прокуратура проводит проверку по факту ДТП в Можгинском районе, в результате которого травмы получили десять человек, в том числе трое детей (год, восемь и десять лет).

Об этом сообщает izhlife.ru со ссылкой на пресс-службу надзорного ведомства.

Как отмечается, днём 11 июля на 70-м км участка федеральной трассы в районе деревни Большие Сибы столкнулись два легковых авто, грузовик и молоковоз.

«По предварительным данным, водителя грузового автомобиля укусила пчела, он выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилями», — объяснили в пресс-службе МВД России по Удмуртии.

Уточняется, что сотрудники прокуратуры выяснят все обстоятельства произошедшего.

Как ранее сообщал сайт «Янтарный край», в Калининграде завели уголовное дело по факту ДТП, в котором пострадал 16-летний велосипедист.