В Севастополе от COVID-19 привились более 100 тысяч жителей

Вакцинацию первым компонентом прошли более 100 тыс. севастопольцев.

Об этом сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу правительства города.

«На утро 12 июля сделали прививку от коронавируса 100 607 человек. Второй этап вакцинации прошли 70 373 жителя региона. Случаев осложнений после прививки в регионе не зарегистрировано», — говорится в сообщении.

За минувшие сутки в Севастополе зарегистрировано 120 новых случаев COVID-19. 63 человека выписаны после выздоровления. Три пациента скончались.

По данным Роспотребнадзора, всего в Севастополе зарегистрировано 18 039 случаев заболевания. Выздоровели 15 659 человек, 779 скончались.

Как сообщал ранее сайт «Невские новости», в Санкт-Петербурге более 1,2 млн человек вакцинировались от COVID-19.