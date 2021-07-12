В Петербурге выявили 2029 случаев коронавирусной инфекции за сутки
- AFP
Об этом сообщает kp.ru.
Как отмечается, за минувшие 24 часа в городе вылечились 779 человек, всего с начала пандемии — почти 470 тыс. жителей.
104 человека скончались.
В Ленинградской области за сутки выявили 246 новых случаев заболевания, при этом 64 пациента выписаны из медучреждений после выздоровления.
За сутки в регионе зафиксировали 10 летальных случаев.
В правительстве Санкт-Петербурга сообщают, что за сутки тесты на коронавирус сдали 18 934 человека.
Как сообщал ранее сайт «Невские новости», в Санкт-Петербурге более 1,2 млн человек вакцинировались от COVID-19.