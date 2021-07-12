В Петербурге выявили 2029 случаев коронавирусной инфекции за сутки

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По оперативной информации на 12 июля, за минувшие сутки в Санкт-Петербурге зафиксировали 2029 новых случаев коронавируса.
В Петербурге выявили 2029 случаев коронавирусной инфекции за сутки
  • AFP

Об этом сообщает kp.ru.

Как отмечается, за минувшие 24 часа в городе вылечились 779 человек, всего с начала пандемии — почти 470 тыс. жителей.

104 человека скончались.

В Ленинградской области за сутки выявили 246 новых случаев заболевания, при этом 64 пациента выписаны из медучреждений после выздоровления.

За сутки в регионе зафиксировали 10 летальных случаев.

В правительстве Санкт-Петербурга сообщают, что за сутки тесты на коронавирус сдали 18 934 человека.

Как сообщал ранее сайт «Невские новости», в Санкт-Петербурге более 1,2 млн человек вакцинировались от COVID-19.

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