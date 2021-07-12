Жители Подмосковья подали около 20 тысяч заявлений на социальные выплаты

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От жителей Московского региона было подано около 20 тыс. заявлений на получение социальных выплат за первую неделю, рассказала начальник управления организации социальных выплат отделения ПФР по Москве и Московской области Зинаида Дмитриева.
Жители Подмосковья подали около 20 тысяч заявлений на социальные выплаты
  • РИА Новости

«С 1 июля у жителей Московской области появилась возможность получить социальные выплаты — ежемесячные пособия родителям, которые в одиночку воспитывают детей, а также для беременных, вставших на учёт в ранние сроки. Об информированности граждан и высокой актуальности такой поддержки говорит тот факт, что первое заявление на получение этого пособия было подано с портала госуслуг в 00:05 1 июля. За первую неделю было подано 20 тыс. заявлений, и их количество растёт», — сказала Дмитриева в беседе с «Радио 1».

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 августа реализовать меры по ежемесячным выплатам на детей от трёх до семи лет.

По сообщениям телеканала «360», с начала 2021 года выплату на школьную форму в Московской области получили 815 семей с детьми-инвалидами.

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