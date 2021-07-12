Жители Подмосковья подали около 20 тысяч заявлений на социальные выплаты

От жителей Московского региона было подано около 20 тыс. заявлений на получение социальных выплат за первую неделю, рассказала начальник управления организации социальных выплат отделения ПФР по Москве и Московской области Зинаида Дмитриева.

«С 1 июля у жителей Московской области появилась возможность получить социальные выплаты — ежемесячные пособия родителям, которые в одиночку воспитывают детей, а также для беременных, вставших на учёт в ранние сроки. Об информированности граждан и высокой актуальности такой поддержки говорит тот факт, что первое заявление на получение этого пособия было подано с портала госуслуг в 00:05 1 июля. За первую неделю было подано 20 тыс. заявлений, и их количество растёт», — сказала Дмитриева в беседе с «Радио 1».

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 августа реализовать меры по ежемесячным выплатам на детей от трёх до семи лет.

По сообщениям телеканала «360», с начала 2021 года выплату на школьную форму в Московской области получили 815 семей с детьми-инвалидами.