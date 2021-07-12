Алиментщица из Калининграда пыталась спрятаться от приставов в шкафу

Приставы из Багратионовска принудительно доставили в суд алиментщицу, которая пыталась спрятаться от них в платяном шкафу.

Об этом сообщает «Янтарный край».

Как отмечается, у женщины, ведущей асоциальный образ жизни, накопилась задолженность по выплатам своим детям в размере 300 тыс. рублей.

По адресу её проживания направился пристав, дверь ему открыл сожитель калининградки.

Как рассказал мужчина, его сожительница уехала в Калининград, однако позволил сотруднику УФССП убедиться, что дома никого нет.

Так, зайдя в одну из комнат, пристав увидел, что в платяном шкафу находится человек — им и оказалась разыскиваемая представителем УФССП гражданка.

Выйдя из шкафа, она отказалась ехать вместе с ним, поэтому приставу пришлось применить спецсредства и принудительно доставить алиментщицу на слушания.

Впоследствии суд назначил ей административное наказание в виде обязательных работ сроком на пять месяцев, часть дохода от которых будет перечисляться детям, рассказали в пресс-службе УФССП.

В мае в Министерстве юстиции предложили создать реестр неплательщиков алиментов.