Минюст предложил создать реестр должников по алиментам
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Об этом он заявил на заседании Совета Федерации.
«У нас есть предложения, которые мы будем прорабатывать с Советом Федерации, с общественностью. В частности, мы предлагаем создать отдельный реестр недобросовестных должников, которые обязаны уплачивать алименты и ввести для них определённые ограничения», — приводит ТАСС его слова.
Также Чуйченко заявил, что ЗАГСы скоро могут отказаться от бумажных бланков, их заменят документы Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния.