Минюст предложил создать реестр должников по алиментам

Министр юстиции России Константин Чуйченко сообщил, что Министерство юстиции предлагает создать реестр неплательщиков алиментов.

Об этом он заявил на заседании Совета Федерации.

«У нас есть предложения, которые мы будем прорабатывать с Советом Федерации, с общественностью. В частности, мы предлагаем создать отдельный реестр недобросовестных должников, которые обязаны уплачивать алименты и ввести для них определённые ограничения», — приводит ТАСС его слова.

Также Чуйченко заявил, что ЗАГСы скоро могут отказаться от бумажных бланков, их заменят документы Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния.