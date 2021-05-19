В Минюсте заявили, что ЗАГСы скоро могут отказаться от бумажных бланков
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«В связи с полным запуском реестра мы также прорабатываем вопрос об отмене бумажных бланков свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния и переходе на реестровую модель оказания услуг», — приводит РИА Новости слова Чуйченко.
Он отметил, что «это позволит исключить предоставление бумажных документов органов ЗАГС для получения каких-либо других государственных услуг».
Ранее сообщалось, что в центрах «Мои документы» будет оказываться больше услуг по регистрации актов гражданского состояния.