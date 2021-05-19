В Минюсте заявили, что ЗАГСы скоро могут отказаться от бумажных бланков

Министр юстиции России Константин Чуйченко заявил, что ЗАГСы скоро могут отказаться от бумажных бланков, их заменят документы Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния.

«В связи с полным запуском реестра мы также прорабатываем вопрос об отмене бумажных бланков свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния и переходе на реестровую модель оказания услуг», — приводит РИА Новости слова Чуйченко.

Он отметил, что «это позволит исключить предоставление бумажных документов органов ЗАГС для получения каких-либо других государственных услуг».

Ранее сообщалось, что в центрах «Мои документы» будет оказываться больше услуг по регистрации актов гражданского состояния.