В Минюсте заявили, что ЗАГСы скоро могут отказаться от бумажных бланков

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Министр юстиции России Константин Чуйченко заявил, что ЗАГСы скоро могут отказаться от бумажных бланков, их заменят документы Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния.
В Минюсте заявили, что ЗАГСы скоро могут отказаться от бумажных бланков
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«В связи с полным запуском реестра мы также прорабатываем вопрос об отмене бумажных бланков свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния и переходе на реестровую модель оказания услуг», — приводит РИА Новости слова Чуйченко.

Он отметил, что «это позволит исключить предоставление бумажных документов органов ЗАГС для получения каких-либо других государственных услуг».

Ранее сообщалось, что в центрах «Мои документы» будет оказываться больше услуг по регистрации актов гражданского состояния.

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