В Москве работает горячая линия по вопросам вакцинации сотрудников

В Москве работает горячая линия для представителей организаций ряда сфер, которые обязаны обеспечить вакцинацию 60% сотрудников и передать сведения о вакцинированных работниках до 15 июля.

«Связаться со специалистами и задать вопросы о том, как передавать сведения, можно круглосуточно по телефону горячей линии: +7 (495) 197-97-77», — говорится в сообщении на сайте мэра Москвы.

Отмечается, что для подтверждения списка вакцинированных сотрудников работает новый сервис портала i.moscow.

Глава столичного Департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин объяснил, что времени для подачи данных о вакцинированных сотрудниках остаётся мало и наблюдается рост количества обращений с вопросами от предпринимателей.

По его словам, горячая линия продолжит работать в круглосуточном режиме для ответа на все интересующие предпринимателей вопросы.

«Чтобы быть уверенным, что уже имеющиеся у предпринимателя данные о вакцинированных сотрудниках верные и соответствуют показателю в 60%, рекомендуем подавать их уже сейчас, чтобы в случае выявления неточностей устранить их до 15 июля», — цитирует Фурсина сайт «Москва 24».

6 июля стало известно, что около 2,5 тыс. компаний в Москве сообщили о вакцинации 60% персонала.