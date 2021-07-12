Фитнес-тренер рассказал о тренировках для людей с болями в пояснице
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- АГН «Москва»
В эфире радиостанции «Говорит Москва» он заявил, что не стоит запугивать людей диагнозами, ведь боль в пояснице — не болезнь, а симптом.
По словам Калашникова, вероятность наличия у человека серьёзных заболеваний в подобных случаях не превышает нескольких процентов, а у большинства людей такие боли и вовсе могут пройти сами собой.
«Если врач не заподозрил опасных для здоровья ситуаций, задача тренера — успокоить клиента, в том числе и в отношении страха перед упражнениями», — сказал специалист.
При этом он добавил, что во время тренировок тренер должен постараться восстановить функциональность клиента и сделать так, чтобы последний получил от упражнений пользу — «общеоздоровительное воздействие, обезболивающий и противовоспалительный эффекты, улучшение эмоционального состояния».
Ранее фитнес-тренер Станислав Милославский в беседе с Inforeactor рассказал о физических нагрузках для тех, кто ведёт сидячий образ жизни.