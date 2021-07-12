В Татарстане выявили 52 случая коронавируса за сутки
- Reuters
Об этом сообщает «Реальное время».
Из новых случаев два — завозные, 50 — контактные. 24 пациента госпитализированы, остальные проходят лечение амбулаторно.
Больше всего случаев заболевания в Казани (18) и в Набережных Челнах (17).
Вылечились от коронавируса за сутки шесть человек.
Всего в республике с начала пандемии зарегистрировано 22 957 случаев COVID-19, при этом 20 455 человек выписаны после выздоровления.
Ранее врач общей практики Ирина Добрецова в беседе с Newinform призвала инфицированных коронавирусом не заниматься самолечением, так как это может привести к печальным последствиям для организма.