В Татарстане выявили 52 случая коронавируса за сутки

В Татарстане за сутки коронавирус выявили у 52 человек — это максимальный показатель с марта.

Об этом сообщает «Реальное время».

Из новых случаев два — завозные, 50 — контактные. 24 пациента госпитализированы, остальные проходят лечение амбулаторно.

Больше всего случаев заболевания в Казани (18) и в Набережных Челнах (17).

Вылечились от коронавируса за сутки шесть человек.

Всего в республике с начала пандемии зарегистрировано 22 957 случаев COVID-19, при этом 20 455 человек выписаны после выздоровления.

Ранее врач общей практики Ирина Добрецова в беседе с Newinform призвала инфицированных коронавирусом не заниматься самолечением, так как это может привести к печальным последствиям для организма.