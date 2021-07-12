В Подмосковье ограничили нахождение в лесах из-за пожароопасности

В Московской области с 12 по 19 июля ограничено пребывание граждан в лесах земель лесного фонда региона из-за высокой пожароопасности.

«С 12 по 19 июля 2021 года ограничены пребывание граждан и въезд транспортных средств в леса, расположенные на территории земель лесного фонда Московской области», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы комитета лесного хозяйства Подмосковья.

Отмечается, что эта мера обусловлена осложнением пожарной обстановки в лесах.

За нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима следует наложение административного штрафа на граждан в размере от 4 тыс. до 5 тыс. рублей.

Ранее в Татарстане с 9 июля ввели ограничения на посещение гражданами лесов, а также въезд туда транспорта.