В Подмосковье ограничили нахождение в лесах из-за пожароопасности
- РИА Новости
«С 12 по 19 июля 2021 года ограничены пребывание граждан и въезд транспортных средств в леса, расположенные на территории земель лесного фонда Московской области», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы комитета лесного хозяйства Подмосковья.
Отмечается, что эта мера обусловлена осложнением пожарной обстановки в лесах.
За нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима следует наложение административного штрафа на граждан в размере от 4 тыс. до 5 тыс. рублей.
Ранее в Татарстане с 9 июля ввели ограничения на посещение гражданами лесов, а также въезд туда транспорта.