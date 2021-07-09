В Татарстане ввели ограничения на посещение лесов с 9 июля

В Татарстане с 9 июля ввели ограничения на посещение гражданами лесов, а также въезд туда транспорта.

Об этом сообщает «Реальное время».

Соответствующее постановление, подписанное премьер-министром республики Алексеем Песошиным, опубликовано на региональном интернет-портале правовой информации.

Ограничения введены на территории лесного фонда в границах Агрызского, Азнакаевского, Аксубаевского, Алькеевского, Альметьевского, Арского, Елабужского, Заинского и других районов.

На территории региона действует штормовое предупреждение с 6 по 12 июля. По прогнозу, местами сохранится пожароопасность четвёртого и пятого класса.

Также стало известно, что из-за сухой и ветреной погоды в Тюменской области сохраняется пожароопасная ситуация. В регионе продлили особый противопожарный режим, передаёт megatyumen.ru. Такие изменения в постановление областного правительства внёс губернатор Александр Моор.

Ранее синоптик, ведущий метеоролог Гидрометцентра Михаил Милославский рассказал, с чем связана аномально жаркая погода на территории России в июне.