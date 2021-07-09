В Татарстане ввели ограничения на посещение лесов с 9 июля
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Об этом сообщает «Реальное время».
Соответствующее постановление, подписанное премьер-министром республики Алексеем Песошиным, опубликовано на региональном интернет-портале правовой информации.
Ограничения введены на территории лесного фонда в границах Агрызского, Азнакаевского, Аксубаевского, Алькеевского, Альметьевского, Арского, Елабужского, Заинского и других районов.
На территории региона действует штормовое предупреждение с 6 по 12 июля. По прогнозу, местами сохранится пожароопасность четвёртого и пятого класса.
Также стало известно, что из-за сухой и ветреной погоды в Тюменской области сохраняется пожароопасная ситуация. В регионе продлили особый противопожарный режим, передаёт megatyumen.ru. Такие изменения в постановление областного правительства внёс губернатор Александр Моор.
Ранее синоптик, ведущий метеоролог Гидрометцентра Михаил Милославский рассказал, с чем связана аномально жаркая погода на территории России в июне.