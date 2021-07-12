Глава Свердловской области отреагировал на огромную пробку в Екатеринбурге

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев возмутился действиями подрядчика, который занимается ремонтом на перекрёстке Луганской улицы и Объездной дороги в Екатеринбурге.

По его словам, он решил проверить, как подрядчик ведёт работы, такая возможность есть на сайте администрации города.

«И с удивлением обнаружил, что на участке нет ни одного рабочего! И это в то время, когда рядом водители стоят в огромной пробке!» — написал глава региона в Instagram.

Он добавил, что поручил немедленно вызвать представителя компании «УралДорТехнологии» на разговор.

Как пишет портал Е1, развязку на Луганской улице начали приводить в порядок 15 мая.

Ремонт здесь будет вестись в течение двух лет. В 2021 году сделают ту часть развязки, которая ведёт в сторону аэропорта, а в 2022-м — в сторону центра.