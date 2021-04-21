Минтранс сообщил о работах по продлению трассы М12 до Екатеринбурга
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Он сообщил, что «поручение президента России по продлению трассы М12 Москва — Нижний Новгород — Казань до Екатеринбурга исполняется».
По его словам, «все работы должны быть завершены в 2024 году».
«Трасса М12 разгрузит дорогу М7 «Волга», сократит число ДТП в коридоре Москва — Казань, повысит безопасность движения, свяжет крупнейшие региональные центры и агломерации с сетью скоростных дорог европейской части России, обеспечит значительный макроэкономический эффект», — цитирует ТАСС Савельева.
Ранее президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию заявил, что скоростную автомобильную дорогу М12 Москва — Казань продлят до Екатеринбурга.