Минтранс сообщил о работах по продлению трассы М12 до Екатеринбурга

Министр транспорта России Виталий Савельев сообщил о работах по продлению трассы М12 Москва — Нижний Новгород — Казань до Екатеринбурга.

Он сообщил, что «поручение президента России по продлению трассы М12 Москва — Нижний Новгород — Казань до Екатеринбурга исполняется».

По его словам, «все работы должны быть завершены в 2024 году».

«Трасса М12 разгрузит дорогу М7 «Волга», сократит число ДТП в коридоре Москва — Казань, повысит безопасность движения, свяжет крупнейшие региональные центры и агломерации с сетью скоростных дорог европейской части России, обеспечит значительный макроэкономический эффект», — цитирует ТАСС Савельева.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию заявил, что скоростную автомобильную дорогу М12 Москва — Казань продлят до Екатеринбурга.