В Роспотребнадзоре Приморья назвали напряжённой ситуацию с коронавирусом

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Руководитель территориального управления Роспотребнадзора Татьяна Детковская рассказала, что ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Приморском крае напряжённая.
В Роспотребнадзоре Приморья назвали напряжённой ситуацию с коронавирусом
  • Reuters

Об этом сообщает ИА PrimaMedia.

Так, по словам Детковской, заболеваемость в крае регистрируется в основном в возрастной группе 18—49 лет. 

«По клиническим проявлениям 68,8% приходится на заболеваемость ОРВИ, 17,7% — пневмонией, бессимптомные формы — 12,5%», — уточнила она на заседании оперативного штаба.

Отмечается, что в регионе продолжает действовать режим повышенной готовности.

Как ранее сообщал сайт «Янтарный край», в Калининградской области ввели дополнительные ограничения из-за пандемии.

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