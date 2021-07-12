В Роспотребнадзоре Приморья назвали напряжённой ситуацию с коронавирусом

Руководитель территориального управления Роспотребнадзора Татьяна Детковская рассказала, что ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Приморском крае напряжённая.

Об этом сообщает ИА PrimaMedia.

Так, по словам Детковской, заболеваемость в крае регистрируется в основном в возрастной группе 18—49 лет.

«По клиническим проявлениям 68,8% приходится на заболеваемость ОРВИ, 17,7% — пневмонией, бессимптомные формы — 12,5%», — уточнила она на заседании оперативного штаба.

Отмечается, что в регионе продолжает действовать режим повышенной готовности.

Как ранее сообщал сайт «Янтарный край», в Калининградской области ввели дополнительные ограничения из-за пандемии.