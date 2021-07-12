ВЦИОМ: 38% россиян не употребляют алкоголь

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) сообщил, что, согласно данным опроса, 38% россиян не употребляют алкоголь.

«Более трети россиян не употребляют алкогольных напитков (38%), чаще респонденты старше 60 лет (51%). Каждый четвёртый опрошенный пьёт алкогольные напитки реже, чем раз в месяц (25%)», — говорится в сообщении.

Примерно раз в месяц и два-три раза в месяц пьют алкогольные напитки 14% и 18% соответственно.

«Каждый день или несколько раз в неделю пьют 1% и 4% опрошенных», — говорится в сообщении.

Отмечается, что еженедельно пьют пиво 7% опрошенных.

Ранее Росалкогольрегулирование назвало чаще всего выявляемые в незаконном обороте алкогольные напитки.