В Приморье оценили ход вакцинации от COVID-19
- Reuters
Об этом сообщает vostokmedia.com.
Он, в частности, отметил, что в конце июня — начале июля люди стали намного активнее делать прививки, однако темп кампании следует не только не терять, но и увеличивать.
По статистике, в крае вакцинировано 29% жителей, это 269 тыс. человек, из которых 189 тыс. завершили цикл вакцинации.
В Приморье развёрнуто больше 200 стационарных и мобильных прививочных пунктов. Работа ведётся в рамках реализации государственной программы Приморского края «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2020—2027 годы, социально значимых проектов и мероприятий в Приморском крае в сфере здравоохранения».
Как ранее сообщал сайт «Янтарный край», в Калининградской области ввели дополнительные ограничения из-за пандемии.