Врачи назвали основания для медотвода от вакцинации против коронавируса

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Врачи, опрошенные РБК, рассказали, что для получения медицинского отвода от вакцинации серьёзными могут стать только два основания.

Отмечается, что речь идёт либо о тяжёлой аллергической реакции, либо о гиперчувствительности в анамнезе пациента к компонентам ранее введённых вакцин.

Терапевт кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин пояснил, что к тяжёлым аллергическим реакциям на вакцину немедленного типа относят, например, отёк Квинке или анафилактический шок.

Пищевая аллергия, аллергия на пыльцу или пыль не являются противопоказанием к вакцинации, сообщил РБК врач — аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

2 июля Минздрав России выпустил рекомендации по вакцинации, где в том числе содержатся сведения о заболеваниях, при которых прививка противопоказана.

Кому положен медотвод, что нужно сделать, чтобы его получить, и какие организации этим занимаются — в материале RT.

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