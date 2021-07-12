Врачи назвали основания для медотвода от вакцинации против коронавируса

Врачи, опрошенные РБК, рассказали, что для получения медицинского отвода от вакцинации серьёзными могут стать только два основания.

Отмечается, что речь идёт либо о тяжёлой аллергической реакции, либо о гиперчувствительности в анамнезе пациента к компонентам ранее введённых вакцин.

Терапевт кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин пояснил, что к тяжёлым аллергическим реакциям на вакцину немедленного типа относят, например, отёк Квинке или анафилактический шок.

Пищевая аллергия, аллергия на пыльцу или пыль не являются противопоказанием к вакцинации, сообщил РБК врач — аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

2 июля Минздрав России выпустил рекомендации по вакцинации, где в том числе содержатся сведения о заболеваниях, при которых прививка противопоказана.

Кому положен медотвод, что нужно сделать, чтобы его получить, и какие организации этим занимаются — в материале RT.