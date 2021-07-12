Врачи назвали основания для медотвода от вакцинации против коронавируса
Отмечается, что речь идёт либо о тяжёлой аллергической реакции, либо о гиперчувствительности в анамнезе пациента к компонентам ранее введённых вакцин.
Терапевт кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин пояснил, что к тяжёлым аллергическим реакциям на вакцину немедленного типа относят, например, отёк Квинке или анафилактический шок.
Пищевая аллергия, аллергия на пыльцу или пыль не являются противопоказанием к вакцинации, сообщил РБК врач — аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.
2 июля Минздрав России выпустил рекомендации по вакцинации, где в том числе содержатся сведения о заболеваниях, при которых прививка противопоказана.
Кому положен медотвод, что нужно сделать, чтобы его получить, и какие организации этим занимаются — в материале RT.