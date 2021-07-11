Путин наградил Светлану Радионову медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени

Российский лидер Владимир Путин наградил руководителя Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светлану Радионову медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«За заслуги в охране окружающей среды и природных ресурсов, многолетнюю добросовестную работу наградить медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени Радионову Светлану Геннадьевну», — говорится в тексте.

Также сообщалось, что Путин наградил ректора Московского государственного технического университета имени Баумана Анатолия Александрова орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени.