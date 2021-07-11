Су-30СМ и Су-27 поднимались в воздух для недопущения нарушения границы
- © РИА Новости / Владимир Астапкович
В ведомстве рассказали, что для опознавания воздушных целей и недопущения нарушения российской границы в воздух подняли истребители Су-30СМ и Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Южного военного округа.
Отмечается, что экипажи российских самолётов идентифицировали воздушные цели как самолёт радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы EP-3E «Арес» и самолёт-разведчик CL-600 «Челленджер» ВВС США и сопроводили их над акваторией Чёрного моря.
«Нарушения государственной границы России не допущено», — приводит РИА Новости сообщение.
В Минобороны подчеркнули, что полёты истребителей России были выполнены в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.
Ранее сообщалось, что российский истребитель Су-27 поднимался для сопровождения самолёта-разведчика Atlantique 2 ВВС Франции над Балтийским морем.