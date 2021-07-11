Путин поздравил работников рыбохозяйственного комплекса с Днём рыбака

Российский лидер Владимир Путин поздравил работников и ветеранов рыбохозяйственного комплекса с Днём рыбака. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«Поздравляю вас с профессиональным праздником — Днём рыбака», — говорится в сообщении.

Путин отметил, что «рыбохозяйственный комплекс занимает важное место в отечественной экономике, играет значимую роль в укреплении продовольственной безопасности, способствует развитию и социальному благополучию целого ряда наших регионов, обеспечивает десятки и сотни тысяч рабочих мест, в том числе в смежных отраслях».

«Отмечу, что в последние годы приняты серьёзные меры по модернизации рыбоводческих предприятий и перерабатывающих заводов, промыслового флота, их техническому и технологическому обновлению, внедрению современных экологических стандартов. Сегодня необходимо всемерно поддерживать набранные высокие темпы, увеличивать долю отечественной продукции на внутреннем рынке, активно привлекать инвестиции, уверенно выходить на передовые мировые показатели по производительности и безопасности труда, особое внимание уделять отраслевой науке и подготовке кадров, достойному качеству жизни специалистов. Убеждён, что опыт, знания и ответственный, по-настоящему профессиональный подход к своим обязанностям помогут вам эффективно решать поставленные задачи», — заявил президент.

Ранее сообщалось, что Путин поздравил медицинских работников с профессиональным праздником.