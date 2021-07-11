Собянин рассказал о планах формирования транспортного каркаса Москвы

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Мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице во «ВКонтакте» рассказал о планах формирования транспортного каркаса столицы.
Собянин рассказал о планах формирования транспортного каркаса Москвы
  • РИА Новости

«К 2024 году планируем закончить формирование транспортного каркаса. Это базовая потребность для мегаполиса», — написал мэр.

Он пояснил, что «в транспортный каркас входят все дороги Московского региона, в том числе железные».

Ранее президент России Владимир Путин, открывая заключительный участок Центральной кольцевой автодороги, заявил, что запуск ЦКАД важен не только для центральной части России и Москвы, но и для всей страны.

Сайт «Москва 24» сообщал, что власти Москвы заявили о влиянии запуска столичного участка ЦКАД на инвестпривлекательность ТиНАО.

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