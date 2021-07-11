СК начал проверку из-за открытия пассажиром аварийного люка самолёта

Следователи организовали проверку после того, как пассажир рейса Москва — Анталья открыл дверь самолёта при подготовке к вылету.

Об этом говорится в сообщении на сайте Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

«По факту несанкционированного открытия двери воздушного судна организована доследственная проверка», — отмечается в заявлении.

Следствием организован комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося.

Ранее сообщалось, что авиакомпания «Россия» планирует взыскать убытки с пассажира рейса Москва — Анталья, который решил открыть аварийный люк самолёта.

По данным СМИ, вылет лайнера задерживался, а в салоне не работал кондиционер, из-за чего было очень жарко и душно. В итоге один из пассажиров решил открыть аварийный люк самолёта. Из-за этого людей пришлось отправлять в точку назначения другим бортом с задержкой в четыре часа.