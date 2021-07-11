Авиакомпания «Россия» взыщет убытки с открывшего аварийный люк пассажира

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Авиакомпания «Россия» планирует взыскать убытки с пассажира рейса Москва — Анталья, который решил открыть аварийный люк самолёта.
Авиакомпания «Россия» взыщет убытки с открывшего аварийный люк пассажира
  • РИА Новости

Об этом РИА Новости сообщил представитель перевозчика.

«Сумма потерь авиакомпании складывается из задержки рейса, замены воздушного судна на резервное и замены аварийного трапа на второй левой двери», — сказал собеседник.

Уточняется, что речь идёт об инциденте, который произошёл минувшей ночью в Шереметьеве. По данным СМИ, вылет лайнера задерживался, а в салоне не работал кондиционер, из-за чего было очень жарко и душно. В итоге один из пассажиров решил открыть аварийный люк самолёта.

Из-за этого людей пришлось отправлять в точку назначения другим бортом с задержкой в четыре часа.

Ранее сообщалось, что самолёт аварийно сел в аэропорту Южно-Сахалинска.

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