Самолёт аварийно сел в аэропорту Южно-Сахалинска

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Самолёт, направлявшийся на север Сахалина, аварийно приземлился в Южно-Сахалинске, проинформировали в пресс-службе аэропорта.
Самолёт аварийно сел в аэропорту Южно-Сахалинска
  • РИА Новости
  • © Виталий Аньков

«По технической причине рейс HZ-3630 авиакомпании «Аврора», вылетевший в 09:12 (01:12 мск) в Оху из Южно-Сахалинска, вернулся обратно и благополучно совершил посадку в аэропорту «Южно- Сахалинск» в 10:19 (02:19 мск)», — приводит РИА Новости сообщение.

Как уточняется, на борту самолёта находились 34 пассажира.

По предварительным данным, никто не пострадал. 

Ранее сообщалось, что следовавший из Южно-Сахалинска в Москву самолёт авиакомпании «Россия» совершил экстренную посадку в аэропорту Шереметьево из-за срабатывания датчика низкого давления в левой стойке шасси.

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