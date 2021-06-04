Самолёт аварийно сел в аэропорту Южно-Сахалинска
- РИА Новости
- © Виталий Аньков
«По технической причине рейс HZ-3630 авиакомпании «Аврора», вылетевший в 09:12 (01:12 мск) в Оху из Южно-Сахалинска, вернулся обратно и благополучно совершил посадку в аэропорту «Южно- Сахалинск» в 10:19 (02:19 мск)», — приводит РИА Новости сообщение.
Как уточняется, на борту самолёта находились 34 пассажира.
По предварительным данным, никто не пострадал.
Ранее сообщалось, что следовавший из Южно-Сахалинска в Москву самолёт авиакомпании «Россия» совершил экстренную посадку в аэропорту Шереметьево из-за срабатывания датчика низкого давления в левой стойке шасси.