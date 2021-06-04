Самолёт аварийно сел в аэропорту Южно-Сахалинска

Самолёт, направлявшийся на север Сахалина, аварийно приземлился в Южно-Сахалинске, проинформировали в пресс-службе аэропорта.

«По технической причине рейс HZ-3630 авиакомпании «Аврора», вылетевший в 09:12 (01:12 мск) в Оху из Южно-Сахалинска, вернулся обратно и благополучно совершил посадку в аэропорту «Южно- Сахалинск» в 10:19 (02:19 мск)», — приводит РИА Новости сообщение.

Как уточняется, на борту самолёта находились 34 пассажира.

По предварительным данным, никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что следовавший из Южно-Сахалинска в Москву самолёт авиакомпании «Россия» совершил экстренную посадку в аэропорту Шереметьево из-за срабатывания датчика низкого давления в левой стойке шасси.