Эксперт назвал самые уязвимые в ближайшее время валюты

Главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман назвал самые уязвимые в ближайшее время валюты и описал факторы, влияющие на рубль.

«В случае усиления рисков давление в близкой перспективе станут испытывать валюты развивающихся рынков и экспортёров сырья. Например, канадский, австралийский, новозеландский доллары, норвежская крона, турецкая лира, бразильский реал, мексиканский песо», — цитирует «Российская газета» Гойхмана.

По его словам, это связано со снижением возможностей позитивного развития сырьевых отраслей и развивающихся стран.

Эксперт отметил, что на рубль оказывают и будут в ближайшее время оказывать влияние различные внешние факторы: инфляция в еврозоне, розничные продажи в США, статистика экспорта и импорта в Китае, повышение масштабов покупки валюты Минфином России в рамках бюджетного правила.

Ранее руководитель аналитического центра «Банки.ру» Александр Кудрявцев рассказал о факторах, которые будут влиять на рубль во втором полугодии.