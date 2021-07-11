Эксперт назвал самые уязвимые в ближайшее время валюты

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Главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман назвал самые уязвимые в ближайшее время валюты и описал факторы, влияющие на рубль.
Эксперт назвал самые уязвимые в ближайшее время валюты
  • © РИА Новости / Михаил Воскресенский

«В случае усиления рисков давление в близкой перспективе станут испытывать валюты развивающихся рынков и экспортёров сырья. Например, канадский, австралийский, новозеландский доллары, норвежская крона, турецкая лира, бразильский реал, мексиканский песо», — цитирует «Российская газета» Гойхмана.

По его словам, это связано со снижением возможностей позитивного развития сырьевых отраслей и развивающихся стран.

Эксперт отметил, что на рубль оказывают и будут в ближайшее время оказывать влияние различные внешние факторы: инфляция в еврозоне, розничные продажи в США, статистика экспорта и импорта в Китае, повышение масштабов покупки валюты Минфином России в рамках бюджетного правила.

Ранее руководитель аналитического центра «Банки.ру» Александр Кудрявцев рассказал о факторах, которые будут влиять на рубль во втором полугодии.

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