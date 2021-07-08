Аналитик рассказал о факторах, которые будут влиять на рубль во втором полугодии

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Руководитель аналитического центра «Банки.ру» Александр Кудрявцев рассказал о факторах, которые будут влиять на рубль во втором полугодии.
Аналитик рассказал о факторах, которые будут влиять на рубль во втором полугодии
  • РИА Новости

«Во втором полугодии влияние на рубль будут оказывать факторы как внешнего характера, так и внутреннего», — цитирует эксперта сайт «Аргументы и Факты».

По его словам, на внешних рынках основное влияние останется за ценами на нефть и политикой ФРС США.

«На внутреннем рынке также многое будет зависеть от действий ЦБ. Ужесточение процентной политики остаётся фактором поддержки рубля», — добавил он.

Со своей стороны, аналитик «Финама» Анна Зайцева в беседе с газетой «Известия» отметила, что в настоящее время на валютный рынок влияет в том числе геополитическая ситуация.

Снижение курса, по её словам, «также вызвано ослаблением валют развивающихся рынков, локальным коррекционным движением на рынках акций, в частности снижением фьючерса на S&P500».

Ранее экономист, преподаватель РАНХиГС Владислав Гинько прокомментировал в беседе с RT сообщение о том, что курс доллара во время торгов на Московской бирже превысил 75 рублей.

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