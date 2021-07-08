Экономист прокомментировал ситуацию с ростом курса доллара

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Анастасия Белоусова
Экономист, преподаватель РАНХиГС Владислав Гинько прокомментировал в беседе с RT сообщение о том, что курс доллара во время торгов на Московской бирже превысил 75 рублей.
Экономист прокомментировал ситуацию с ростом курса доллара
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Отмечается, что, по данным Мосбиржи на 10:39, курс доллара достиг 75,16 рубля.

«С точки зрения того, что мы сейчас наблюдаем, это нисходящая коррекция. После сильного укрепления рубль немножко ослаб по отношению к курсу доллара. Принципиально ничего не поменялось», — заявил экономист.

По его словам, в целом у рубля наблюдается тренд на укрепление.

«То есть рубль сейчас является недооценённой валютой по целому ряду параметров. Мы можем посмотреть и по макроэкономическим данным, и по финансовому состоянию России. Рубль является одной из самых недооценённых валют, соответственно, инвесторы будут притекать в рубль, уходить из других активов, как только будет понятно, что будет происходить в августе-декабре с соглашением стран ОПЕК+, потому что это очень важное соглашение. Сейчас сильное колебание наблюдается по валютам целого ряда стран», — пояснил эксперт.

Он отметил, в паре доллар — евро колебания больше, чем на 1% за сутки. Это, как отметил специалист, необычно много.

«В ближайшие месяцы до конца года я вообще не вижу ни одного серьёзного, фундаментального, существенного фактора ослабления рубля», — заключил Гинько.

Ранее сообщалось, что курс доллара во время торгов на Московской бирже превысил 75 рублей

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