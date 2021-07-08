Курс доллара в ходе торгов на Мосбирже превысил 75 рублей
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- РИА Новости
Как передаёт ТАСС, в 09:37 мск доллар торговался на уровне 75,025 рубля.
В 09:51 мск курс доллара достигал 75,06 рубля.
В последний раз доллар превышал 75 рублей в начале мая 2021 года.
Ранее руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве России Константин Ордов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказал, можно ли полностью отказаться от доллара в экономике.