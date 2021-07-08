Курс доллара в ходе торгов на Мосбирже превысил 75 рублей

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Курс доллара во время торгов на Московской бирже превысил 75 рублей. По данным Мосбиржи на 10:39, курс доллара достиг 75,16 рубля.
Курс доллара в ходе торгов на Мосбирже превысил 75 рублей
  • © Владимир Трефилов
  • РИА Новости

Как передаёт ТАСС, в 09:37 мск доллар торговался на уровне 75,025 рубля. 

В 09:51 мск курс доллара достигал 75,06 рубля.

В последний раз доллар превышал 75 рублей в начале мая 2021 года.

Ранее руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве России Константин Ордов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказал, можно ли полностью отказаться от доллара в экономике.

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