В Крыму зафиксирован суточный антирекорд по числу случаев коронавируса

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За прошедшие сутки в Крыму выявлено 368 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19, сообщил глава региона Сергей Аксёнов.
В Крыму зафиксирован суточный антирекорд по числу случаев коронавируса
  • globallookpress.com

«За 10 июля на территории Республики Крым зарегистрировано 368 случаев коронавирусной инфекции», — цитирует его «Крыминформ».

По словам Аксёнова, всего за прошедшие сутки обследовали 5675 человек.

За время пандемии в Крыму выздоровели 45 370 пациентов с коронавирусом.

Ранее портал «Новый Севастополь» писал, что правительство Севастополя приняло решение дополнительно выделить из резервного фонда более 30 млн рублей на борьбу с коронавирусной инфекцией.

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