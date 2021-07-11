В Крыму зафиксирован суточный антирекорд по числу случаев коронавируса
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«За 10 июля на территории Республики Крым зарегистрировано 368 случаев коронавирусной инфекции», — цитирует его «Крыминформ».
По словам Аксёнова, всего за прошедшие сутки обследовали 5675 человек.
За время пандемии в Крыму выздоровели 45 370 пациентов с коронавирусом.
Ранее портал «Новый Севастополь» писал, что правительство Севастополя приняло решение дополнительно выделить из резервного фонда более 30 млн рублей на борьбу с коронавирусной инфекцией.