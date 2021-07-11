Лавров рассказал о способности Патрушева налаживать диалог с оппонентами

Министр иностранных дел России Сергей Лавров поздравил секретаря Совета безопасности России генерала армии Николая Патрушева с днём рождения и отметил его способности по налаживанию диалога с самыми непримиримыми оппонентами России.

«Ваши своевременные и выверенные инициативы, блестящие переговорные навыки не раз приносили ощутимую пользу России, помогали налаживать конструктивный диалог даже с самыми непримиримыми оппонентами, которые продолжают регулярно проверять нашу Родину на прочность», — говорится в поздравлении Лаврова на сайте МИД России.

Он отметил, что многолетнее служение стране снискало Николаю Патрушеву всеобщее уважение.

Глава МИД добавил, что знает Патрушева не только как государственного деятеля, но и как отличного спортсмена.