Памфилова опровергла сообщения о возможном переносе выборов в Госдуму

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Глава Центризбиркома Элла Памфилова опровергла сообщения о возможности переноса выборов в Госдуму из-за сложной ситуации с коронавирусом.
Памфилова опровергла сообщения о возможном переносе выборов в Госдуму
  • РИА Новости

«Я опровергаю эти слухи. Если кто-то распускает такие слухи и пытается дезорганизовать подготовку к выборам, то у них ничего не получится. Все партии в активной работе, кандидаты в активной работе», — сказала она РИА Новости.

Памфилова добавила, что подготовка к голосованию идёт в соответствии с графиком, который утвердила ЦИК.

Голосование на выборах пройдёт 17—19 сентября.

Ранее Минпросвещения и Центральная избирательная комиссия подписали соглашение по вопросам взаимодействия в ходе проведения парламентских выборов.

Оно призвано урегулировать все вопросы, связанные с проведением избирательного процесса, таким образом, чтобы он не сказывался на качестве учебного процесса.

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