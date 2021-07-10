Памфилова опровергла сообщения о возможном переносе выборов в Госдуму

Глава Центризбиркома Элла Памфилова опровергла сообщения о возможности переноса выборов в Госдуму из-за сложной ситуации с коронавирусом.

«Я опровергаю эти слухи. Если кто-то распускает такие слухи и пытается дезорганизовать подготовку к выборам, то у них ничего не получится. Все партии в активной работе, кандидаты в активной работе», — сказала она РИА Новости.

Памфилова добавила, что подготовка к голосованию идёт в соответствии с графиком, который утвердила ЦИК.

Голосование на выборах пройдёт 17—19 сентября.

Ранее Минпросвещения и Центральная избирательная комиссия подписали соглашение по вопросам взаимодействия в ходе проведения парламентских выборов.

Оно призвано урегулировать все вопросы, связанные с проведением избирательного процесса, таким образом, чтобы он не сказывался на качестве учебного процесса.