В Краснодарском крае столкнулись 13 машин из-за пожара на поле

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В Крымском районе Краснодарского края столкнулись 13 машин из-за задымления, которое стало результатом пожара на поле.
В Краснодарском крае столкнулись 13 машин из-за пожара на поле
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МВД России по региону.

«10 июля около 12:50 мск в дежурную часть отдела МВД России по Крымскому району поступило сообщение о массовом ДТП с участием 13 автомобилей. По предварительным данным, ДТП произошло по причине задымления дороги (возгорание на поле)», — заявили в ведомстве.

Уточняется, что после аварии в медицинское учреждение для осмотра направлены три человека.

Ранее сообщалось, что в результате ДТП на трассе Тюмень — Омск погибли два человека.

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