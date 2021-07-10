В Краснодарском крае столкнулись 13 машин из-за пожара на поле

В Крымском районе Краснодарского края столкнулись 13 машин из-за задымления, которое стало результатом пожара на поле.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МВД России по региону.

«10 июля около 12:50 мск в дежурную часть отдела МВД России по Крымскому району поступило сообщение о массовом ДТП с участием 13 автомобилей. По предварительным данным, ДТП произошло по причине задымления дороги (возгорание на поле)», — заявили в ведомстве.

Уточняется, что после аварии в медицинское учреждение для осмотра направлены три человека.

Ранее сообщалось, что в результате ДТП на трассе Тюмень — Омск погибли два человека.