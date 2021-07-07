В ДТП на трассе Тюмень — Омск погибли два человека

В результате ДТП на трассе Тюмень — Омск погибли два человека.

Об этом сообщает megatyumen.ru со ссылкой на УМВД России по Омской области.

По предварительной информации, в Крутинском районе 59-летний водитель ВАЗ-2110 выехал на встречную полосу, где столкнулся с Jeep Grand Cherokee.

От удара иномарка вылетела в кювет.

В результате ЧП водитель отечественного автомобиля и ехавшая с ним 36-летняя женщина погибли на месте.

Госпитализированы четыре ребёнка, которые также находились в этой машине.

Ранее URA.RU сообщало, что в Тюменской области семья погибла в ДТП из-за вышедшего на трассу лося.