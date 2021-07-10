В Москве выявили 5694 случая коронавируса за сутки

В Москве в течение суток зарегистрировали 5694 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом свидетельствуют данные оперштаба по борьбе с коронавирусом.

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Всего в Москве выявили 1 423 828 случаев COVID-19. Накануне в столице выявили 6643 случая заболевания коронавирусом. Ранее сообщалось, что в Москве снова начали прививать вакциной от коронавирусной инфекции COVID-19 «КовиВак».