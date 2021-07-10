Вакцина «КовиВак» вновь появилась в Москве

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В Москве снова начали прививать вакциной от коронавирусной инфекции COVID-19 «КовиВак».
Вакцина «КовиВак» вновь появилась в Москве
  • © РИА Новости / Александр Кряжев

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на портал мэрии Москвы.

«10 июля в 14 павильонов «Здоровая Москва» поступила вакцина «КовиВак». Сделать прививку можно бесплатно без записи», — говорится в заявлении.

Уточняется, что количество вакцины в каждом пункте ограничено — не более 850 доз.

28 июня сообщалось, что, поскольку в российской столице закончилась отечественная вакцина от коронавирусной инфекции «КовиВак», запись на прививки этим препаратом приостановлена.

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