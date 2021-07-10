В Омске в ДТП погибли два человека

Два легковых автомобиля и пассажирский автобус столкнулись в Омске, два человека погибли. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу УМВД по Омской области.

«Водитель автомобиля Datsun on-DO, мужчина 1972 года рождения, при движении по ул. Донецкой выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где допустил столкновение с автобусом ПАЗ под управлением мужчины 1975 года рождения, после чего столкнулся с автомобилем Toyota Corolla под управлением мужчины 1998 года рождения. Автобус двигался по маршруту №72 (Романенко — Сады «Ивушка»)», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что «на момент столкновения в салоне находились шесть пассажиров».

Ранее сообщалось, что в результате ДТП на трассе Тюмень — Омск погибли два человека.