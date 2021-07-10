РИА Новости: Госиспытания ракет «Циркон» начнутся до конца июля
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«До конца этого месяца в рамках стартующих государственных испытаний корабельного ракетного комплекса с гиперзвуковой ракетой «Циркон» будет выполнена стрельба по наземной и морской мишеням с борта фрегата «Адмирал Горшков», — цитирует РИА Новости свой источник.
Данная стрельба станет первым пуском ракет «Циркон» в 2021 году.
Ранее президент России Владимир Путин рассказал, что система ПВО С-500, межконтинентальная баллистическая ракета «Сармат» и гиперзвуковая ракета «Циркон» находятся на подходе к принятию на боевое дежурство.