РИА Новости: Госиспытания ракет «Циркон» начнутся до конца июля

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Государственные испытания российских гиперзвуковых ракет «Циркон» начнутся до конца текущего месяца, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.
РИА Новости: Госиспытания ракет «Циркон» начнутся до конца июля
  • РИА Новости
  • © Пресс-служба Минобороны РФ

«До конца этого месяца в рамках стартующих государственных испытаний корабельного ракетного комплекса с гиперзвуковой ракетой «Циркон» будет выполнена стрельба по наземной и морской мишеням с борта фрегата «Адмирал Горшков», — цитирует РИА Новости свой источник.

Данная стрельба станет первым пуском ракет «Циркон» в 2021 году.

Ранее президент России Владимир Путин рассказал, что система ПВО С-500, межконтинентальная баллистическая ракета «Сармат» и гиперзвуковая ракета «Циркон» находятся на подходе к принятию на боевое дежурство.

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