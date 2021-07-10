РИА Новости: Госиспытания ракет «Циркон» начнутся до конца июля

Государственные испытания российских гиперзвуковых ракет «Циркон» начнутся до конца текущего месяца, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

«До конца этого месяца в рамках стартующих государственных испытаний корабельного ракетного комплекса с гиперзвуковой ракетой «Циркон» будет выполнена стрельба по наземной и морской мишеням с борта фрегата «Адмирал Горшков», — цитирует РИА Новости свой источник.

Данная стрельба станет первым пуском ракет «Циркон» в 2021 году.

Ранее президент России Владимир Путин рассказал, что система ПВО С-500, межконтинентальная баллистическая ракета «Сармат» и гиперзвуковая ракета «Циркон» находятся на подходе к принятию на боевое дежурство.