Аэропорт Сочи обслужил почти 5 млн пассажиров с начала года
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Об этом сообщает «Кубань 24».
Среди внутренних направлений наибольшей популярностью пользовались Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Казань и Екатеринбург.
«Международное авиасообщение по-прежнему восстановлено только с Арменией и Киргизией. Первый рейс в Турцию после пандемии и восстановления международного сообщения запланирован из Сочи на 26 июля», — заявили в пресс-службе аэропорта.
Ранее progorod43 сообщал, что пассажиропоток кировского аэропорта Победилово впервые превысил 30 тыс. человек в месяц.