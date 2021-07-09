Аэропорт Сочи обслужил почти 5 млн пассажиров с начала года

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Аэропорт Сочи обслужил 4 980 000 пассажиров в январе — июне 2021 года.
Аэропорт Сочи обслужил почти 5 млн пассажиров с начала года
  • AFP
  • © MIKHAIL MORDASOV

Об этом сообщает «Кубань 24».

Среди внутренних направлений наибольшей популярностью пользовались Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Казань и Екатеринбург.

«Международное авиасообщение по-прежнему восстановлено только с Арменией и Киргизией. Первый рейс в Турцию после пандемии и восстановления международного сообщения запланирован из Сочи на 26 июля», — заявили в пресс-службе аэропорта.

Ранее progorod43 сообщал, что пассажиропоток кировского аэропорта Победилово впервые превысил 30 тыс. человек в месяц.

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