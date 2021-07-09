В Петербурге почтили память оборонявших город героев-ополченцев

Короткая ссылка
У памятника Николаю Путилову на проходной Кировского завода в Санкт-Петербурге почтили память героев-ополченцев, оборонявших город во времена Великой Отечественной войны.
В Петербурге почтили память оборонявших город героев-ополченцев
  • ©gov.spb.ru

Об этом сообщает изданию «Невские новости».

Акция была посвящена 80-й годовщине формирования 1-й (Кировской) дивизии народного ополчения.

На мероприятии присутствовали представители администрации Кировского района, активисты молодёжного совета, учащиеся школы №251 и воспитанники летних городских лагерей.

Как отмечается, в 1941 году 12 тыс. добровольцев, в основном рабочие Кировского завода, встали на защиту Родины.

11 июля они заняли оборону и вели бои с неравными силами противника. Их подвиг внёс важнейший вклад в оборону Ленинграда.

Ранее, как сообщала интернет-газета «Дни.ру», спикер Госдумы Вячеслав Володин посетил выставку, посвящённую 100-летию маршала Советского Союза Виктора Куликова, в Музее Победы в Ржеве.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить