В Петербурге почтили память оборонявших город героев-ополченцев

У памятника Николаю Путилову на проходной Кировского завода в Санкт-Петербурге почтили память героев-ополченцев, оборонявших город во времена Великой Отечественной войны.

Об этом сообщает изданию «Невские новости».

Акция была посвящена 80-й годовщине формирования 1-й (Кировской) дивизии народного ополчения.

На мероприятии присутствовали представители администрации Кировского района, активисты молодёжного совета, учащиеся школы №251 и воспитанники летних городских лагерей.

Как отмечается, в 1941 году 12 тыс. добровольцев, в основном рабочие Кировского завода, встали на защиту Родины.

11 июля они заняли оборону и вели бои с неравными силами противника. Их подвиг внёс важнейший вклад в оборону Ленинграда.

Ранее, как сообщала интернет-газета «Дни.ру», спикер Госдумы Вячеслав Володин посетил выставку, посвящённую 100-летию маршала Советского Союза Виктора Куликова, в Музее Победы в Ржеве.