Володин напомнил о необходимости защищать историческую память

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Спикер Госдумы Вячеслав Володин посетил выставку, посвящённую 100-летию маршала Советского Союза Виктора Куликова, в Музее Победы в Ржеве.
Володин напомнил о необходимости защищать историческую память
  • РИА Новости

Об этом сообщает интернет-газета «Дни.ру».

«Мы чтим его память. Через такие примеры мы должны осознать, что обязаны защитить страну, историческую память и сделать всё, чтобы Россия развивалась», — заявил Володин.

Со своей стороны, губернатор Тверской области Игорь Руденя поблагодарил Володина за инициативу провести на Ржевском мемориале мероприятие в честь 100-летия со дня рождения Куликова.

Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что в Севастополе перезахоронили останки 292 бойцов Красной армии.

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