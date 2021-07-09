Число многодетных семей в Москве выросло почти в три раза за 10 лет

Количество многодетных семей в Москве выросло почти в три раза за десять лет.

Об этом сообщает «Радио 1» со ссылкой на портал мэра и правительства.

В столице живут более 180 тыс. таких семей, в которых воспитываются около 450 тыс. детей.

«Многодетные семьи ежемесячно получают компенсационные выплаты на оплату коммунальных услуг в зависимости от количества детей в семье. Такие семьи также имеют 30%-ную скидку на услуги ЖКХ и 50%-ную — на оплату капремонта», — заявила заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По её словам, многодетные семьи имеют первоочередное право на зачисление ребёнка в детсад. Детей обеспечивают бесплатным двухразовым питанием в школе.

«Раз в год на каждого школьника из многодетной семьи город выделяет деньги на приобретение школьной формы. Выплату достаточно оформить один раз перед поступлением ребёнка в школу, и ежегодно в мае эти средства приходят автоматически», — отметила Ракова.

Также стало известно, что в 2020 году в Ямало-Ненецком автономном округе появились на свет более 7 тыс. детей, а количество больших семей выросло до 14,2 тыс., передаёт «Ямал-Медиа».

Меры поддержки обсуждались на рабочей встрече губернатора Дмитрия Артюхова с министром труда и соцзащиты Антоном Котяковым.

Ранее в Москве назвали число пар, получивших выплаты к юбилею семейной жизни.