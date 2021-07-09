В крепости Керчь и в районе мыса Змеиный в Крыму обезвредили 553 боеприпаса времён войны

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Спасатели провели операцию по ликвидации взрывоопасных предметов времён Великой Отечественной войны, найденных в крепости Керчь и в районе мыса Змеиный в Крыму.
В крепости Керчь и в районе мыса Змеиный в Крыму обезвредили 553 боеприпаса времён войны
  • © ГУ МЧС по Крыму

Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по региону.

«Обнаружено и обезврежено 553 взрывоопасных предмета», — заявили в ведомстве.

В частности, ликвидированы фугасная авиабомба массой 500 кг и две авиабомбы массой 250 кг.

Работы проходили на специальном полигоне с соблюдением мер безопасности. Были задействованы пять специалистов Специального морского отряда ГУ МЧС по Крыму и две единицы техники.

Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что в районе строительной площадки железнодорожной станции Мекензиевы Горы в Севастополе обезвредили немецкую авиабомбу времён Великой Отечественной войны.

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