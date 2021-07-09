В крепости Керчь и в районе мыса Змеиный в Крыму обезвредили 553 боеприпаса времён войны
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Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по региону.
«Обнаружено и обезврежено 553 взрывоопасных предмета», — заявили в ведомстве.
В частности, ликвидированы фугасная авиабомба массой 500 кг и две авиабомбы массой 250 кг.
Работы проходили на специальном полигоне с соблюдением мер безопасности. Были задействованы пять специалистов Специального морского отряда ГУ МЧС по Крыму и две единицы техники.
Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что в районе строительной площадки железнодорожной станции Мекензиевы Горы в Севастополе обезвредили немецкую авиабомбу времён Великой Отечественной войны.