В крепости Керчь и в районе мыса Змеиный в Крыму обезвредили 553 боеприпаса времён войны

Спасатели провели операцию по ликвидации взрывоопасных предметов времён Великой Отечественной войны, найденных в крепости Керчь и в районе мыса Змеиный в Крыму.

Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по региону.

«Обнаружено и обезврежено 553 взрывоопасных предмета», — заявили в ведомстве.

В частности, ликвидированы фугасная авиабомба массой 500 кг и две авиабомбы массой 250 кг.

Работы проходили на специальном полигоне с соблюдением мер безопасности. Были задействованы пять специалистов Специального морского отряда ГУ МЧС по Крыму и две единицы техники.

Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что в районе строительной площадки железнодорожной станции Мекензиевы Горы в Севастополе обезвредили немецкую авиабомбу времён Великой Отечественной войны.